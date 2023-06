Homem que cometeu feminicídio na frente da própria filha é condenado a 21 anos de prisão

Acusado de matar a companheira, em julho de 2020, no setor Taquari, em Palmas, foi condenado a mais de 21 anos de prisão, em regime fechado, durante Tribunal do Júri na terça-feira (27), no Fórum da capital. Segundo denúncia do Ministério Público do Tocantins, a vítima foi assassinada com arma de fogo, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa e por razões da condição do sexo feminino. Leia mais em Amazonas Direito.