Homem que atraía e estuprava mulheres em falsa entrevista de emprego é preso

Um homem de 22 anos foi preso nesta sexta-feira (16) suspeito de atrair e estuprar mulheres durante uma falsa entrevista de emprego, em São Paulo.

Segundo informações da polícia, o homem anunciava na internet falsas vagas de emprego para recepcionistas, atendentes e recepcionistas de hotéis, além de vagas para trabalho em home office.

Após as vítimas entrarem em contato, o suspeito marcava a entrevista em um imóvel alugado por diárias em aplicativos. Quando a mulher entrava no local, o suspeito trancava a porta e com um canivete ameaçava a vítima para cometer o estupro.

No celular do homem, a polícia encontrou conversas do suspeito com outras possíveis vítimas.

Durante investigações, ele foi localizado e preso em Campinas, no interior de São Paulo.