Homem processado pelo próprio cachorro faz acordo com MP

No Paraná, um cão chamado Tokinho entrou com um processo contra seu antigo tutor por maus-tratos. O homem, flagrado em vídeo agredindo o animal em Ponta Grossa, concordou com um acordo proposto pelo Ministério Público e não enfrentará acusações criminais, segundo informações do UOL.

A advogada Isabella Godoy Danesi, representando Tokinho juntamente com a ONG Grupo Fauna de Proteção aos Animais, anunciou que irá apelar da decisão e buscar uma possível condenação. Em outubro, a Justiça do Paraná reconheceu Tokinho como o autor da ação que buscava indenização por maus-tratos, ocorridos em junho do mesmo ano.

Desde sua adoção em novembro, a defesa de Tokinho solicita uma compensação de R$ 5 mil para custear alimentação, vacinas, vermífugos, ração e despesas gerais, além de R$ 1,5 mil como reembolso das despesas com exames, consultas e medicamentos para sua recuperação após a agressão. O ex-tutor, um homem de 25 anos, também está sendo processado por danos morais.

A advogada argumenta que um acordo não deveria ser oferecido em casos de violência, enquanto o Ministério Público, em nota, esclareceu que a legislação não proíbe essa possibilidade.

Após ser adotado por uma nova família, Tokinho, de quatro anos, enfrentou dificuldades de locomoção, comportamentais e traumas. A ONG Grupo Fauna foi responsável por seu amparo.