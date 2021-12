Homem não aceita término e corta cabelo de ex-namorada em via pública

Ela também explicou que registrou um Boletim de Ocorrência (BO), e conseguiu uma medida protetiva contra o ex-namorado, que o abriga a ficar no mínimo 300 metros longe da jovem. O rapaz também deve participar de um grupo de orientação aos homens envolvidos em situação de violência doméstica, na Casa do Cidadão.

No vídeo, o homem aparece no meio da rua cortando os cabelos da jovem com uma tesoura. A cena é vista por populares que apenas olham a situação e uma pessoa filma.

Um vídeo gravado por testemunhas mostra um homem cortando os cabelos de sua ex-namorada em via pública. O caso aconteceu na última quinta (02), no bairro Bela Vista, em Cariacica, na Grande Vitória (ES).

