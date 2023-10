Homem não aceita divórcio e mata ex-mulher a facadas

Simone Antunes da Silva, de 34 anos, foi morta a facadas pelo ex-marido na cidade de Sinop, no Mato Grosso, dessa terça-feira (10). A vítima havia acabado de se divorciar do suspeito, que não aceitava o fim do relacionamento.

O ex-marido teria entrado na casa da mulher e a atacou com uma faca. Simone foi encontrada caída no chão pela Polícia Militar, com diversos ferimentos pelo corpo. Ela foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada ao Hospital de Sinop, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O ex-marido fugiu e ainda não foi localizado. O caso foi registrado como feminicídio e é investigado pela Polícia Civil.