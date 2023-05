Homem mostra pênis durante audiência trabalhista e juíza arquiva processo

De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região, a juíza deu início na audiência on-line, e logo que o homem entrou no ambiente virtual, foi possível ver que ele estava com a câmera do dispositivo apontada para suas partes íntimas, onde seu pênis ficou em evidência.

Um homem que reclamava por seus direitos trabalhistas acabou tendo o processo arquivado após mostrar o pênis em uma audiência on-line com uma juíza do Minas Gerais. O caso aconteceu na quinta-feira (18).

