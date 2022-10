Homem morre esmagado por retroescavadeira em briga de trânsito

Igor Machado, de 42 anos, foi detido e logo liberado na manhã desta tersa-feira (25), suspeito de matar com uma retroescavadeira Ronald Sant’Anna do Nascimento, de 54 anos, no último sábado, em Belford Roxo, Rio de Janeiro.

Segundo informações, Igor trabalhava em uma empresa terceirizada e estava bloqueando a rua com um trator, durante um evento político. A vítima queria passar pelo local, que estava interditado

“Não sabemos ao certo o que levou a essa briga de trânsito, mas nada justifica ele passar com a retroescavadeira em cima do meu pai e fugir do local. Me ajude! A prefeitura precisa identificar esse funcionário!”, escreveu Liliane Rodrigues, filha de Ronald.

Igor chegou na unidade policial, mas apenas prestou depoimento porque, de acordo com o Código Eleitoral, não havia flagrante. A determinação vale até terça-feira da semana que vem.