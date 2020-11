Homem morre em padaria e clientes tomam café da manhã ao lado de corpo

Uma padaria permaneceu funcionando normalmente após um morador de rua morrer dentro de um comércio. O caso aconteceu na última sexta-feira (27), no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro.

"A economia não pode parar"



Não... a geladeira não está com vazamento, o plástico preto está cobrindo o corpo de um mendigo que foi pedir um lanche numa padaria de Ipanema mas acabou tendo um mal subido e morreu ali mesmo. pic.twitter.com/YrlUwzDegJ — Lazaro Rosa (@lazarorosa25) November 29, 2020

O homem, segundo apuração do UOL, foi descrito por clientes como morador de rua que tinha costume de entrar no estabelecimento para pedir lanche dos clientes. Na sexta-feira, teria entrado na padaria, mas teve um mau súbito e morreu.

Ainda de acordo com o site, um dos clientes contou que se espantou ao entrar no local e ver o corpo no chão próximo a uma geladeira. Ainda conforme o relato, os responsáveis pelo estabelecimento colocaram cadeiras ao redor do corpo para que os clientes não tropeçassem e o cobriram com um saco de lixo — curto demais, que deixava um dos pés do homem à mostra.

A padaria continuou funcionando e clientes tomando café por cerca de duas horas, até que as autoridades chegaram para removê-lo.