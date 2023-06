Homem morre em lotérica e estabelecimento continua funcionando com o corpo no chão

Um idoso de 79 anos morreu enquanto estava na fila de uma lotérica, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O estabelecimento continuou funcionando normalmente mesmo com o corpo estirado no chão.

A vítima passou mal e desmaiou enquanto aguardava na fila, segundo relatou a Secretaria de Segurança Pública. O Samu foi acionado, mas o idoso já estava sem vida.

O estabelecimento seguiu funcionamento, conforme mostra vídeos nas redes sociais. O corpo do homem foi enrolado com um lençol térmico até a chegada do IML.