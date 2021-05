Homem morre de Covid-19 após perder pai e cinco irmãos para a doença

Internado por quase duas semana, Joares Almeida, de 48 anos, morreu de Covid-19, nesta terça-feira (12), em Santa Catarina. Ele é o quinto irmão a falecer por complicações da doença, em menos de 40 dias. O pai dele também morreu, no dia 2 de abril, de Covid-19.

De acordo com o UOL, as mortes na família começaram no início deste mês. Os irmãos Maria Rosimara de Almeida Hellmann, de 34 anos, e Antônio de Almeida, de 50 anos, morreram com oito dias de diferença. Em seguida, no dia 24 de abril, morreu o pai, João Alci. Pouco mais de uma semana depois, em 3 de maio, mais uma de suas filhas, Zelirde Almeida, de 45 anos, também morreu após complicações do coronavírus.

Nas redes sociais, Joares ainda chegou a lamentar a morte do pai e dos irmãos antes de testar positivo para a Covid. "Obrigado a todos os amigos e parentes do Facebook pelo conforto neste momento difícil que estamos passando. Em nome da família Almeida o meu muito obrigado de coração partido", escreveu.