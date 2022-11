Homem morre após cair de pedra ao tentar tirar selfie enquanto comemorava novo emprego

Ainda segundo a família do rapaz, Igor era formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tinha duas pós-graduações.

De acordo com informações da família, o rapaz havia sido aprovado em um processo seletivo para assumir um cargo em um novo emprego. Enquanto passeava com uma amiga na praia, Igor resolveu subir em uma pedra com 12 metros de altura para tirar uma selfie.

