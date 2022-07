Homem morre ao pegar rua errada e cair de barranco no Rio Juruá

Segundo dois amigos que estavam no carro com José, ele tentou pegar um atalho, mas acabou despencando de um barranco de 15 metros e caindo na água.

O corpo de José Cirnonimo Soares Mendonça, de 41 anos, foi encontrado nesta terça-feira (26), no Rio Juruá, após ter desaparecido ao cair de uma barranco enquanto pegava um atalho de carro para chegar no município de Rodrigues Alves, interior do Acre.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.