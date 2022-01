Homem mata mulher a tiros dentro de UBS e tira a própria vida

Um homem invadiu uma Unidade Básica de Saúde (UBS), assassinou uma mulher a tiros e depois tirou a própria vida na manhã desta segunda-feira (10), no bairro a Mooca, Zona Leste de São Paulo. A cena macabra ocorreu na frente de pacientes e funcionários que estavam no local por volta das 7h40. A polícia ainda não informou se a mulher era paciente ou trabalhava na UBS, mas acredita que a mulher era companheira ou ex do atirador. Peritos estão na cena do crime e colhem provas para tentar desvendar a motivação do crime. Pacientes e colaboradores deixaram o local em em estado de choque.

