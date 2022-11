Homem mata irmã a tiros durante briga por herança

A jovem foi até o sítio onde o irmão morava para conversar sobre a partilha dos bens acompanhada do tio houve a discussão e o homem entrou em casa voltando armado disparando contra os dois. Fernanda e o tio foram baleados e socorridos, mas a jovem não resistiu aos ferimentos. O tio continua internado. O suspeito do crime está foragido.

A estudante de direito Fernanda da Silva Pereira, 23, foi morta a tiros pelo próprio irmão durante uma briga pela herança do pai. O caso aconteceu e Guarapari, no Espiríto Santo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.