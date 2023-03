Homem mata invasor a enxadada, chama a polícia e é preso

Para a PM, o mais curioso no caso é o fato do suspeito ligar para a polícia relatando o crime. José foi preso em flagrante e deve responder por homicídio.

Segundo a Polícia Militar, José estava capinando o quintal quando percebeu um barulho dentro da residência e ao checar o que se tratava encontrou Eduardo dentro da casa. O invasor tentou atacar José com uma faca, mas foi atingido com vários golpes de enxada nas costas, cabeça e tórax. Ele foi socorrido pelos Bombeiros, mas morreu a caminho do hospital.

