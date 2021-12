Homem mata a ex-companheira com golpes de garrafa

Rafael Ventura, 38 anos, foi preso suspeito de matar a ex-companheira Fernanda Marial Leal Damas, 34 anos, com golpes de garrafa por não aceitar o fim do relacionamento. O caso ocorreu na véspera de Natal (25) no Rio de Janeiro. Ainda segundo o jornal O Globo, a polícia relatou que o suspeito foi até a casa da vítima para tentar uma reconciliação. Ela não aceitou e então o homem quebrou uma garrafa de vidro e atacou a vítima. O suspeito foi preso.

