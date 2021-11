Homem mata e tira os órgãos de esposa e filha após receber 'ordem divina'

Ele tirou os órgãos das vítimas para evitar o odor, no entanto, foi por causa do mau cheiro que um vizinho fez a denúncia para a polícia.

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (2), suspeito de assassinar esposa e filha e conviver com elas mortas por 4 meses dentro de casa. O caso aconteceu em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia na fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

