Homem invade casa e mata ex-mulher e dois filhos dela durante a ceia de Natal

Um homem, de 56 anos, invadiu uma casa e matou três pessoas da mesma família e deixou outras quatro feridas no final da noite de domingo (24), quando a família celebrava a ceia de Natal, em Maringá, no norte do Paraná.

As vítimas foram identificadas, segundo a polícia, como a dona da casa, uma mulher de 52 anos, o filho dela, um rapaz de 23 anos e uma outra filha, uma jovem de 19 anos.

Dois jovens, de 16 e 26 anos, que conseguiram fugir pulando um muro, ficaram feridos, assim como uma jovem, de 20 anos, que foi baleada em várias partes pelo corpo e foi socorrida em estado grave e uma mulher, de 40 anos, que foi atingida na perna sem gravidades.

O atirador foi identificado como um ex-marido da dona da casa. Ele entrou no terreno com a arma, duas luvas e uma máscara, trancou o portão e atirou contra as vítimas.

Em seguida, ele se matou com um tiro na cabeça.

O caso será investigado pela polícia.