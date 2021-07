Homem espera há dias na frente de hospital esposa internada com Covid

Após a companheira ser internada com Covid-19, o empresário Jarcedi Hahn a espera na frente do Hospital Metropolitano, em Mato Grosso, com uma cadeira e o chimarrão, bebida preferida do casal.

Segundo o G1, Cristiane Fagundes Hahn foi infectada há duas semanas, mas o estado de saúde piorou e ela foi parar na UTI no dia 11 de julho. Desde então, Jarcedi senta em uma cadeira de praia, no gramado do hospital, e toma chimarrão. Ao lado dele, há uma cadeira que pertence a mulher.

Para o site, ele afirmou que já é uma tradição o ato de sentar ao lado da amada, e que a cadeira vazia ao lado dele, é uma forma de representar o amor: "É uma forma de lembrar dela, eu sinto que ela está aqui, vou deixar a cadeira vazia até o dia em que ela e voltar a sentar aqui para tomar um chimarrão", disse.

O casal tem 3 filhos e o empresário se diz esperançoso, mesmo a doença sendo 'traiçoeira'.

O estado de saúde é estável.