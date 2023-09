Homem é suspeito de matar ex-sogra com tiro na cabeça

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o suspeito desce uma escadaria no sentido da casa de Ataide. Na sequência, é ouvido um estampido. Depois, as imagens mostram ele subindo a escadaria de volta.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência em que uma mulher, de 25 anos, informou que seu ex-companheiro havia matado sua mãe com um disparo de arma de fogo na região da cabeça.

