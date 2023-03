Homem é preso suspeito de forçar ex-namoradas a fazer sexo com cachorro

Um homem de 46 anos, conhecido pelo apelido "Pitbull", foi preso nesta segunda-feira (13) suspeito de ameaçar, perseguir e filmar suas ex-namoradas sendo forçadas a fazer sexo com seu cachorro. O caso aconteceu no Rio de Janeiro.

De acordo com informações da polícia, o suspeito foi detido em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, pela Delegacia de Atendimento à Mulher da cidade. O caso começou a ser investigado após uma das vítimas denunciar os abusos que sofreu. A polícia também localizou outras duas mulheres.

No telefone do suspeito, a polícia encontrou os vídeos de zoofilia feitos por ele. O cachorro Argos, da raça American Bully, que aparece nas imagens sendo abusado, foi resgatado e passou por atendimento veterinário, constatando os sinais de violência sexual. O animal estava com ferimentos no ânus e sentia dores na região.

Uma das mulheres que denunciou o caso relatou à polícia que ficou casada com o homem durante três anos, mas decidiu se separar devido aos atos de zoofilia e por conta da violência que sofria dentro de casa. Ela também contou que chegou a receber um vídeo do suspeito abusando do cachorro. Segundo a mulher, ela nunca havia visto a violência sexual com o animal, mas ela sabia que ele a praticava.

As outras duas mulheres que tiveram um relacionamento com o homem confirmaram que o homem abusava de outros animais, e alguns ele matava após cometer a violência. Conforme o relato de uma das ex, uma cadela da raça pitbull que era criada pelo suspeito apresentava sangramento constante na parte íntima.

O homem está preso em sede policial e aguarda transferência para audiência de custódia. A polícia também investiga se ele tem envolvimento com a milícia.