Homem é preso suspeito de dopar e matar esposa e filhos em apartamento

Um homem de 49 anos, identificado como Alexander da Silva, foi preso na manhã desta sexta-feira (17), suspeito de matar a esposa, a filha adolescente, de 12 anos, e o filho de apenas 11 meses dentro do apartamento onde moravam no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

A criança foi encontrada morta dentro do berço, ela foi asfixiada. Já a esposa, Andréa Cabral Pinheiro, de 37 anos, e a filha de Alexander, Maria Eduarda Fernandes Affonso da Silva, de 12 anos, tinham marcas de tiros.

O suspeito foi detido quando voltou à cena do crime nesta manhã. Segundo a polícia, a suspeita é de que ele tenha dopado as vítimas para executá-las.

"Ele até agora não disse nada, não deu detalhes. Vamos ouvir com mais calma agora, mas a perícia identificou o uso da melatonina, uma substância que tem como finalidade provocar sono, então isso foi fundamental para que ele cometesse o crime", destacou o delegado Wilson Palermo em entrevista ao G1 RJ.

De acordo com o policial, as investigações apontam que o crime ocorreu na noite desta quinta-feira (16). Isso porque parentes de Andreia tentaram contato com ela várias vezes, mas não obtiveram mais retorno.

Eles foram ao local, mas relataram que ao chegarem lá, todos pareciam estar apenas dormindo e por isso, foram embora. O delegado acredita que como ainda não havia manchas de sangue nesse momento no local, Alexander dopou as vítimas, saiu e depois de algum tempo retornou e as matou.

Pela manhã, o irmão tentou contato novamente com Andreia e sem sucesso acionou a polícia e levou um chaveiro para abrir a porta. Ao entrarem, se depararam com a cena do crime.

Ao voltar ao prédio, após a saída da polícia, Alexandre foi capturado por vizinhos e foi amarrado e espancado no local. Ele precisou ser levado ao hospital antes de seguir para a delegacia.