Homem é preso suspeito de agredir e tentar afogar a própria esposa no vaso sanitário

O homem foi detido com base na Lei Maria da Penha e conduzido à Delegacia Regional de Itabaiana. Devido à não divulgação das identidades dos envolvidos, a reportagem não conseguiu entrar em contato com a defesa do suspeito.

A mulher relatou aos policiais que estava sofrendo agressões constantes e de diversas naturezas desde o dia anterior. Ela também descreveu que, depois de golpear repetidamente, o homem a empurrou com a cabeça para dentro do vaso sanitário, mantendo-a submersa na água na tentativa de afogá-la.

