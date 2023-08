Homem é preso por mostrar pênis para funcionárias de lojas

Your browser does not support the video tag.

Um homem de 29 anos, que não teve o nome revelado, foi preso na sexta-feira (11), após ser denunciado por se masturbar no meio da rua para funcionárias de lojas localizadas em uma rua do Setor Campinas, em Goiânia, Goiás.

A Guarda Civil informou que as trabalhadoras disseram que o homem se masturbava e mostrava a genitália para elas no momento em que as lojas se abriam, no período da manhã, o que causava pânico.

Os agentes de segurança começaram a procurar o suspeito, e o encontraram praticando os mesmos gestos obscenos em uma praça.

Ele foi levado para a Central Geral de Flagrantes de Goiânia e deve ser autuado por ato obsceno.