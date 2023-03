Homem é preso por furtar ônibus com passageiros para visitar a mãe

Um homem de 43 anos foi preso na tarde de sábado (4) após furtar um ônibus do transporte coletivo de Belo Horizonte, em uma estação no bairro Jardim Montanhês. Um boletim de ocorrência foi registrado e apontou que o ônibus da linha 5550 foi furtado enquanto o motorista parou para ir ao banheiro e deixou o veículo ligado.

