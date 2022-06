Homem é preso após fazer PIX com ameaças de morte para a ex

“Se tiver com homem vou matar você e ele”, “Vou te matar te prometo agora”, dizia as mensagens nas transferências bancárias. O motorista foi preso na última sexta-feira (17).

A jovem terminou o relacionamento com o homem, o bloqueou, e desde então era perseguida por ele. À polícia, a vítima relatou ainda que durante o tempo que viveram juntos foi agredida pelo ex.

Um motorista de caminhã de 29 anos foi preso após fazer PIX com ameaças de morte para a ex, de 19 anos. O caso aconteceu em Goiás.

