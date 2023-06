Homem é morto e mulher que passeava com criança é baleada dentro de condomínio; vídeo

Homem é morto a tiros dentro de condomínio e mulher que passava com criança é baleada em Pernambuco pic.twitter.com/xXYVZirNqr — Babilônia (@babiloniaam) June 1, 2023

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que Márcio Marques Ramos, 33, é executado a tiros dentro de um condomínio em Recife, no Pernambuco, nessa quarta-feira (31). Além do homem, uma mulher, 34, que caminhava com uma criança próximo ao alvo também é atingida.

As imagens mostram um grupo de pessoas caminhando pela calçada quando um carro vermelho surge e dois suspeitos descem do veículo e atiram à queima roupa em Márcio. A mulher, que está ao lado da vítima, é baleada na coxa e cai no chão tentando proteger a criança, que não fica ferida na ação.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi socorrida para uma UPA, mas a corporação não informou o estado de saúde dela.