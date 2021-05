Homem é morto após reclamar a traficantes por estarem fazendo barulho

Thiago Freitas de Souza, foi morto na manhã deste sábado (15), após ter sido baleado no quintal da casa onde morava, localizada na Favela Santo Cristo, em Niterói (RJ). A polícia investiga se a morte tem relação com o pedido da vítima, para que traficantes parassem de fazer barulho.

