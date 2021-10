Homem é internado após briga entre torcedores do Corinthians e São Paulo

O jogo entre São Paulo e Corinthians ocorreu no Morumbi e terminou em 1 a 0, com vitória do Tricolor.

Durante a confusão, um torcedor do São Paulo levou várias pauladas na cabeça e pernas e desmaiou no terminal. Ele foi encaminhado ao hospital e o estado de saúde dele é grave.

Um confronto entre torcedores do Corinthians e do São Paulo deixou um homem em estado grave após ser espancado a pauladas, na madrugada desta terça-feira (19), em São Paulo.

