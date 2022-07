Homem é indenizado após médicos não perceberem vidro em seu punho

A Justiça decidiu nesta semana que homem sofreu um grave acidente deve receber uma 2013, no Mato Grosso, receba R$ 25 mil após médicos realizarem uma cirurgia e não perceberem fragmentos de vidro no punho do paciente. O procedimento foi realizado em Mato Grosso.

Na ocasião do acidente, foram realizados exames como um raios-x no ombro esquerdo e foi informado não haver problemas mais sérios no membro. Já no punho esquerdo foram realizados a assepsia e sutura.

Depois de alguns dias, o homem percebeu que as dores não passavam e ficaram mais intensas e voltou à unidade de saúde onde realizou mais alguns exames e precisou passar por mais uma cirurgia, de astroscopia. Por conta da gravidade, ele teve sequelas, como perda do líquido e cartilagem.