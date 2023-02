Homem é encontrado morto em hotel ao lado de bilhete premiado da Mega-Sena

Um homem, de 54 anos, foi encontrado morto em um quarto de hotel em Curitiba, no Paraná, com o bilhete premiado da Mega-Sena no valor de R$ 398 mil. O corpo foi encontrado na quinta (2), mas somente agora a informação foi divulgada.

De acordo com a polícia, os funcionários do hotel não conseguiram mais contato com o hóspede e acionaram a PM. Os policiais chegaram a ligar para a família do homem e foram informados que ele ainda não havia voltado para casa.

A polícia então entrou no quarto e encontrou o corpo ao lado dos pertences e do comprovante da Caixa Econônomica Federal para sacar o dinheiro do prêmio. Ao que tudo indica a causa da morte foi natural, pois não havia marcas de violência no corpo do homem.

A Polícia Civil afirmou que a princípio a causa da morte foi infarto, mas laudos periciais ainda estão em andamento para confirmar as circunstâncias da morte.

O homem era morador do interior do Paraná, segundo a PM.