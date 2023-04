Homem é encontrado em fazenda de prefeita após fazer 'a limpa' em supermercado

Uma testemunha denunciou à PM que o suspeito estava na fazenda do ex-deputado federal Édio Lopes e da prefeita onde foi preso. Com ele ainda foram apreendidos um HD externo, um mouse, uma serra mármore e ferramentas. O restante dos itens roubados estavam escondidos na casa dos pais dele.

Um homem, de 29 anos, foi preso em flagrante, nessa quarta-feira (5), por fazer 'a limpa' em um supermercado no município de Mucajaí, em Roraima. O suspeito foi localizado na fazenda da prefeita do município, Dona Nega.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.