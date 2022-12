Homem é condenado a prisão perpétua por morte de brasileira na Argentina

A mãe de Luana, Rosemary Carneiro de Freitas, disse à agência argentina que "sempre lutou pela Justiça" e a condenação "representa a persistência dessa luta". Ela acompanhou todas as audiências do julgamento.

A sentença de prisão perpétua foi determinada por três juízes do Tribunal Oral e Criminal. Com a decisão, Condori vai continuar detido no Complexo Penitenciário Federal II Marcos Paz, do Serviço Penitenciário Federal.

