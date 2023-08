Homem é condenado por ajudar a armar bomba próximo ao Aeroporto de Brasília

Wellington Macedo de Souza foi condenado, nesta sexta-feira (18), pelo juiz da 8ª Vara Criminal de Brasília, a seis anos de prisão, além de multa de R$ 9,6 mil, por envolvimento no caso da bomba que foi armada em um caminhão de combustível próximo ao Aeroporto de Brasília, no dia 24 de dezembro de 2022.

Wellington encontra-se foragido. Ele teve prisão preventiva decretada no dia 5 de janeiro de 2023, no entanto, no dia seguinte, rompeu a tornozeleira eletrônica e não foi mais localizado.

Os outros dois suspeitos que já estão presos, George Washington de Oliveira Souza e Alan Diego dos Santos Rodrigues, devem cumprir nove anos e quatro meses de prisão e cinco anos e quatro meses, respectivamente.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT), os três acusados se conheceram no acampamento montado por apoiadores de Jair Bolsonaro em frente ao quartel do Exército em Brasília.

Os suspeitos, juntamente com outros manifestantes do acampamento, planejaram armar a bomba em lugares públicos, para forçar uma intervenção militar e decretação de Estado de Sítio.

O bomba foi colocada no eixo traseiro de um caminhão-tanque que estava carregado de querosene de aviação. Porém, o condutor encontrou o artefato explosivo e acionou a polícia antes que o desastre acontecesse.