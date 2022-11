Homem bebe chá alucinógeno e mata amigo a facadas em suposto ritual de sacrifício

De acordo com a polícia, Felipe estava com um casal no ritual religioso quando o suspeito do crime, que era seu amigo, bebeu um chá alucinógeno e começou a falar que iria oferecer Felipe como ‘sacrifício’. Em seguida, desferiu várias facadas na vítima, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

A morte do engenheiro civil Felipe Marciano Pereira da Cruz, 37, durante um ritual religioso, no Pará, na última terça-feira (15), está sendo investigada pela polícia.

