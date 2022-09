Homem ateia fogo em motocicleta para não entregar para gentes em blitz

Um homem preferiu atear fogo na próprio motocicleta do que perder o veículo em uma blitz policial, em Juazeiro do Norte, no Ceará. O caso aconteceu nesta sexta-feira (2).

O Departamento Municipal de Trânsito informou que homem pilotava o veículo sem placa e atravessou vários cruzamentos da região mesmo quando os semáforos estavam fechados.

Ele foi perseguido pelos batedores e abordado, no entanto, logo que desceu da moto, puxou a mangueira do tanque e pôs fogo no veículo e fugiu.

O Corpo de Bombeiros controlou as chamas e a perícia será realizada no chassi para identificar o registro do proprietário.