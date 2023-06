Homem arranca as próprias orelhas em falso sequestro para tentar voltar com ex

Um homem arrancou as próprias orelhas em um falso sequestro armado por ele para tentar reatar o relacionamento com sua ex-namorada, na cidade de Confresa, Mato Grosso.

De acordo com a polícia do estado, o homem procurou a delegacia e informou que no dia 29 de maio havia sido sequestrado por quatro homens, e levado para uma região de mata onde foi torturado e teve as orelhas cortadas.

Ainda conforme a suposta vítima, os criminosos a soltaram no centro de Confresa após a sessão de tortura.

Durante as investigações acerca do caso, a polícia descobriu que o homem havia acusado falsamente uma pessoa e, no mesmo dia do suposto sequestro, ele pesquisou na internet sobre "como cortar orelha de cachorro", "como cortar orelha de um homem" e "quais os perigos", disse o delegado Victor Donizete.

Com isso, ele se cortou e procurou a delegacia dois dias depois. Ainda conforme a polícia, o homem estava passando por problemas conjugais e decidiu armar o falso sequestro para causar "sentimento de pena e tentar reatar o relacionamento" com a ex.

O suspeito pode responder por denúncia caluniosa, cuja pena pode chegar a 8 anos de prisão.