Helicóptero com Alcolumbre governador do Amapá faz pouso forçado em floresta

Um helicóptero que transportava o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e o governador do Amapá Waldez Góes (PDT) e precisou fazer um pouso de emergência neste domingo (27), no meio da floresta em uma comunidade rural entre os municípios de Laranjal do Jari e Mazagão, no sul do Amapá.

Segundo o G1, o governo estadual informou que os dois já foram localizados por equipes de segurança e estão bem. Eles não tiveram ferimentos e estão sendo transportados de carro para a capital Macapá, destino final da viagem.

O motivo do pouso forçado teria sido o mau tempo, pois chovia muito na região desde as primeiras horas do dia. Estavam na aeronave apenas os dois políticos e o piloto. O helicóptero é do Grupamento Tático Aéreo (GTA), o único da segurança pública do estado.

Waldez e Davi estavam cumprindo agenda oficial em Laranjal do Jari, no sul do estado, onde acompanharam entrega de obras e a situação da cheia do principal rio da região.