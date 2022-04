Helicóptero cai em cima de caminhão e duas pessoas sobrevivem

Um helicóptero caiu em Contagem (MG) na manhã desta segunda (11). O Corpo de Bombeiros informou que as duas pessoas que estavam a bordo, o piloto e o copiloto foram socorridos com vida.

De acordo com o tenente Rodrigo Munaiee, o acidente aconteceu no momento da decolagem. "A aeronave aparentemente perdeu potência, e ela acabou colidindo com o caminhão-baú. Depois colidindo ao solo. O piloto parece que reduziu um pouco a potência, então não teve muita energia na queda. Não teve ignição, combustão e os ocupantes foram retirados sem maiores intercorrências", disse.

O motorista do caminhão, Ronaldo Gerônimo havia acabado de estacionar o veículo quando o acidente aconteceu. O helicóptero acabou colidindo contra o veículo dele. O motorista de ônibus já estava do lado de fora no momento em que o caminhão foi atingido, mas o baú refrigerado que levava uma carga de chocolates foi danificado.