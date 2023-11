Hamas alega quebra de acordo e adia libertação de segundo grupo de reféns

O grupo extremista Hamas adiou a libertação do segundo grupo de reféns, que deveria ocorrer neste sábado (25). A expectativa era de que mais 13 pessoas sequestradas pelos terroristas fossem libertadas.

Na sexta-feira (24), após um acordo entre Hamas e Israel, o primeiro grupo com 24 reféns foi libertado. Em troca, Israel soltou 42 prisioneiros.

Segundo o jornal do Catar Al Jazeera, a Brigada Izz el-Deen al-Qassam, braço direito do Hamas, alegou que a suspensão ocorreu devido ao fato de Israel não cumprir parte do acordo de trégua.

Conforme o grupo extremista, Israel precisa permitir a entrada de caminhões com ajuda humanitária no norte de Gaza. De acordo com as Forças de Defesa do país, ao menos 200 caminhões deveriam entrar na cidade ainda neste sábado. No entanto, segundo Israel, apenas 50 caminhões entraram no local.