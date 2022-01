Hackers que invadiram ConecteSUS são suspeitos de ataque a Parlamento de Portugal

Os hackers publicaram uma mensagem onde afirmam ter obtido "conteúdo sensível relacionado ao governo, informações pessoais de políticos, documentos dos partidos políticos, configurações de email e senhas", além de outros dados. O site do Parlamento chegou a ficar fora do ar por cerca de 5 minutos.

O Lapsus$ Group é suspeito de invadir o sistema do Parlamento de Portugal durante as eleições legislativas, neste domingo (30). O grupo é o mesmo que assumiu a autoria de um ataque ao Ministério da Saúde do Brasil e ao aplicativo ConecteSUS em dezembro de 2021.

