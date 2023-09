Há 2 anos sem nariz devido à câncer, idoso comemora prótese; veja

Ricoberto Bohn, de 70 anos, precisou arrancar o nariz em uma cirurgia devido ao agravamento de um câncer na região nasal. Durante dois anos, o aposentado que mora em Feliz, no Rio Grande do Sul, precisou viver sem o nariz. No lugar, havia apenas um buraco protegido com um curativo.

Segundo Uol, a remoção do nariz e uma sequela no lábio superior fizeram com que Ricoberto sentisse mais dificuldade em respirar corretamente já que ele só conseguia fazer isso pela boca.

O idoso descobriu o tumor em 2018 depois de sentir uma dor forte no nariz. "Fui logo procurar o médico e descobri o câncer", disse à imprensa.

Mas depois de 2 anos, ele, enfim, recebeu o novo "nariz" por meio de um trabalho voluntário, coordenado pela cirurgiã bucomaxilofacial Adriana Corsetti, professora da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).