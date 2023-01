Gyselle Soares, do BBB 8, relembra ficada com Pedro Bial

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vice-campeã do BBB 8, Gyselle Soares relembrou da época em que teve um breve envolvimento com Pedro Bial, anos depois de participar do reality.

A atriz e modelo de 39 anos foi entrevistada pelo canal Bafos do Uriel, falou sobre o beijo que deu no apresentador e brincou ao revelar que "adora um coroa".

"Não tive um caso com ele. Adoraria ter tido um caso, porque adoro um coroa. Não pra me bancar, né? Não preciso. É porque coroa tem um papo diferente, já tem experiência [...] A gente deu um beijinho. Na época, ele estava separado e eu estava vindo de Paris, em 2012.", diz Gyselle Soares.

Gyselle também se mostrou aberta a participar de outros realitys e cogitou entrar para A Fazenda. "Se eu estiver bem psicologicamente... Porque hoje em dia você fica com muito medo. Vou fazer terapia três meses antes para entrar com tudo. Tem que ter estratégia", disse.

A atriz viveu na Suíça e na França no início dos anos 2000, voltou ao Brasil quando participou do "BBB" em 2008 e depois acabou voltando à Europa pela falta de oportunidades por aqui. Em 2021, ela resolveu fixar residência no Rio de Janeiro.