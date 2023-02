Gustavo fala de planos na carreira de ator pós-BBB 23

Sarah, então, reforçou que ele não é mais anônimo, já que está no reality. Ao ser questionado se teria vontade investir na carreira de ator, Gustavo disse nunca ter pensado, mas que aceitaria com ressalvas.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gustavo, o atual Líder do BBB 23 (Globo) conversou com Sarah e Marvvila, e contou de alguns planos após o reality global. Ele revelou que não tem o hábito da leitura e que isso o atrapalha na hora de ler os comunicados do jogo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.