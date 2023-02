Gustavo está no Paredão com Bruno Gaga após atender Big Fone

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Big Fone voltou a tocar no BBB 23 na manhã desta quinta-feira (9). Precisamente às 11h46, com transmissão ao vivo, Gustavo foi o primeiro a chegar até o telefone na casa e ouviu a mensagem de que está no Paredão. Além disso, ele pode indicar outro brother para a berlinda. Bruno Gaga foi sua escolha

Conforme adiantado pela Globo, os dois participantes poderão participar normalmente da Prova do Líder, que ocorre na noite desta quinta.

No último sábado (4), o Big Fone tocou pela primeira vez no BBB 23. Na dinâmica, Tina atendeu a ligação e recebeu a tarefa de indicar dois participantes ao paredão -Gabriel Santana e Domitila foram seus escolhidos. Nesta terça-feira (7), Tina foi eliminada do reality ao receber 54,12% dos votos.

O novo alerta do Big Fone foi anunciado por Tadeu Schmidt, na noite desta quarta-feira, durante o programa ao vivo na Globo.