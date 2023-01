Gustavo, do BBB 23, conta ter ido à praia 4 vezes na vida

"Demorou mas chegou o tão esperado 1 milhão do nosso 'agrobrother', e que venham muitos mais. Que o Brasil possa conhecer o quão humilde e o tamanho do coração enorme que o nosso caubói tem."

Na conversa, Gustavo brincou que para o seu estado ser perfeito, só faltou uma praia. Ele é fazendeiro e empresário em Primavera do Leste, no Mato Grosso.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na academia do BBB 23, alguns brothers se exercitaram no fim do dia. Entre eles, Gustavo e Larissa, ambos da Pipoca.

