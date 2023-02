Gustavo confessa que ficou chateado com Tina após recado no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No banheiro do BBB 23 (Globo), Gustavo reclamou sobre a postura de Tina. O fazendeiro confessou que não gostou do recado da sister, que foi eliminada nesta terça-feira (7) após ser indicada ao Paredão por ele, pelo poder do Líder.

"Fiquei meio chateado, porque quer causar intriga logo no dia da minha festa", disse Gustavo.

"É compreensível da parte dela, por mais que seja inconveniente, porque ela foi eliminada por você, você foi o Líder e indicou. Ela foi lá e soltou. Eu mesmo, estamos no maior carinho da hora, você acha que eu ia pegar e falar: 'O cara não me quer na festa dele?'", disse MC Guimê.

"Fica aqui dentro dormindo que você vai perder a melhor festa hoje", disse o líder.

O brother não foi o único que não gostou do recado de Tina. Key Alves também não concordou com as falas da sister. A atleta afirmou que o jeito da angolana era grosseiro.