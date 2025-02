Guilherme e Gracyanne Barbosa confrontam Mateus no BBB 25

Amiga, eu super entendo, por isso que assim que eu saí do confessionário, eu falei: 'Eu quero conversar direto com o Diego', contou Mateus.

"Então, não cabia essa palavra. Porque se eu estou ali no quarto, vocês são as pessoas que eu gosto. Se eu surtar, eu quero muito que você chegue em mim e fale: 'Po, Gra, pegou pesado, você está sendo hipócrita', enfim'", disse Gracyanne Barbosa.

Mateus se defende sobre outra questão. "E, outra coisa, você falou uma coisa, tipo assim: 'Ah, se você não gosta dele, não fala mais nada'. Eu gosto do Diego", garantiu. "Não estou falando que você não gosta, só estou falando que... Então, se você gosta, por que você não conversou com ele?", pontuou Gracyanne.

Não, o Diego nunca falou isso. Quem falou foi a Dani. A Dani falou: 'Eu vou votar em fulano. Eu acho que Diego vota em fulano. Na verdade, ele falou que não votaria na pessoa que ele votou, foi pra mim, e eu não falei pra ninguém. Estava só eu e ele na academia e eu não falei pra ninguém, nem pra Dani. O Diego nunca entrou no quarto e falou que votaria. Nunca. Quem falou foi a Dani. Até a Vitória falou: 'Eu achei, por causa de todos os indícios'. Ok, não sei o que vocês conversaram, pode ser que vocês tenham achado. Mas ele nunca falou, cravou Gracyanne.

Guilherme pergunta sobre a conversa entre Diego e Mateus, anterior à confusão. "Ele disse que iria votar no Diogo? Para você? Porque ali você me disse que ele disse", questionou. Mateus confirmou.

