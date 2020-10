Guedes confirma ideia de nova CPMF: 'prefiro esse imposto de merda'

O ministro da Economia, Paulo Guedes, reafirmou nesta sexta-feira (16) que continua firme na ideia de criar um imposto sobre transações, em evento virtual promovido pela XP.

"Temos que desonerar o custo do trabalho. Enquanto as pessoas não vierem com uma solução melhor, eu prefiro esse imposto de merda", afirmou ele, na conversa em inglês.

Guedes disse, em seguida, que só está planejando o imposto para substituir os impostos aplicados sobre os salários pagos pelas empresas aos funcionários: "Por que você acha que estamos pensando nessa coisa de merda? Você acha que liberais gostam de criar impostos? De maneira alguma. Só tem uma maneira razoável de pensar, é porque existe um pior funcionando hoje", declarou em seguida. .