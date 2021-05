The Guardian classifica passeio de moto de Bolsonaro como ‘obsceno’

O passeio de motocicleta do presidente Jair Bolsonaro, que causou uma grande aglomeração no Rio de Janeiro, foi repercutido no jornal britânico The Guardian, um dos mais importantes do mundo.

O comportamento do presidente foi classificado pelo The Guardian como ‘obsceno’ e disse ainda que foi uma “tentativa” dele “reenergizar seu movimento de extrema direita em declínio, enquanto a raiva pública cresce sobre sua forma de lidar com o surto de covid-19 no país”.

O jornal também citou as reações contrárias ao ato do presidente. "Muitos dissidentes denunciaram como 'genocida' sua forma de lidar com uma epidemia de covid-19 que matou quase meio milhão de brasileiros, quase metade do total de vidas perdidas na América Latina e no Caribe".

O evento também teve a presença do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que recentemente foi ouvido pela CPI da Covid, no Senado.